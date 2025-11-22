Habertürk
        ikas Eyüpspor Orhan Ak: Son dakikada gelen gol canımızı acıttı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Orhan Ak: Son dakikada gelen gol canımızı acıttı

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak, "Son dakikada gelen gol canımızı acıttı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:15 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:15
        "Son dakikada gelen gol canımızı acıttı"
        Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Orhan Ak, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "SON DAKİKADA GELEN GOL CANIMIZI ACITTI"

        Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini dile getiren Ak, şunları kaydetti:

        "İki puan bıraktık. Çok üzgünüz. Domine ettiğimiz bir maçı kazanamadık. Antalyaspor maçında da aynı şeyleri yaşadık. Son dakikada gelen gol canımızı acıttı. Oyuncularımı istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadık. Pozisyonları gole çeviremedik, topumuz direkten döndü. Gol atamazsanız bile 90 artıda o golü yememeniz lazım. Çok üzgünüz. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. İnşallah Eyüpspor hak ettiği yerde olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

