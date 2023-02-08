Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı

10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.



Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kalmıştı. Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.