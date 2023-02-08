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Orhan Aydın: Artık dayanma gücüm kalmadı

Orhan Aydın, Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Aydın, "Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor" dedi

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  • Bekleyiş sürüyor! Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a ulaşmayı bekliyor "Artık dayanma gücüm kalmadı" - Magazin haberleri

    10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

    Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kalmıştı. Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.
  • Bekleyiş sürüyor! Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a ulaşmayı bekliyor "Artık dayanma gücüm kalmadı" - Magazin haberleri

    "ARTIK DAYANMA GÜCÜM KALMADI"

    Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." dedi.
  • Bekleyiş sürüyor! Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a ulaşmayı bekliyor "Artık dayanma gücüm kalmadı" - Magazin haberleri

    YARDIM İSTEMİŞTİ

    Orhan Aydın, iki gün önce Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıklamıştı. Aydın, kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu duyurmuştu. Oyuncu, "Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara. Hatay Merkez. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat!" sözleriyle yardım istemişti.

    Orhan Aydın, ilerleyen saatlerde eski eşinin enkazdan kurtarıldığını ancak kızından haber alamadığını belirtmişti.
  • Bekleyiş sürüyor! Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a ulaşmayı bekliyor "Artık dayanma gücüm kalmadı" - Magazin haberleri

    "ÇOCUĞUMUN ANNESİ ENKAZDAN ÇIKARILMIŞ, SIRA KIZIMDA" DEMİŞTİ

    Sanatçı, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (Haydi canım benim, haydi diren) Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" demişti.
  • Bekleyiş sürüyor! Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a ulaşmayı bekliyor "Artık dayanma gücüm kalmadı" - Magazin haberleri

    "ENKAZ ALTINDA, SES VERİYOR"

    Aydın, dün ise, "Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış... Beton kesici lazım. İmdat!" diyerek, yardım çağrısını yinelemişti.

    Orhan Aydın, ardından, "Kızım hâlen enkaz altında. Ses veriyor. Çıkarmaya çalışan canlar var. İnsanlar çaresiz. Acım tarifsiz. Ülkem için kahroluyorum" demişti.

    Fotoğraflar: Depo Photos, DHA, İHA, Instagram

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