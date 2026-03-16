Orhan Gencebay hastanede tedavi altında
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay, koronavirüs şüphesiyle tedavi görüyor
Giriş: 16.03.2026 - 12:53
Orhan Gencebay korkuttu. Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki sanatçı hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan Gencebay'ın tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
Gencebay'ın tedavisine devam edilirken, hayat arkadaşı Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.
