Orhan Kemal Roman Armağanı Ahmet Büke'nin oldu

Edebiyat dünyamızın unutulmaz yazarı Orhan Kemal’in anısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı’nın 2026 yılı kazananı belli oldu. Yazarların 74 seçkin eserle katıldığı ödül programında bu yıl 55.’si verilen büyük ödül, edebiyatımızın usta kalemi Ahmet Büke’ye 2025 yılında çağdaş Can Yayınları tarafından yayımlanan Kırmızı Buğday adlı romanı ile verildi.

A. Kemali Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin ve Ezgi Tanergeç’ten oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, ödül gerekçesinde “Kurtuluş Savaşı’nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri, savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi nedeniyle oy çokluğuyla 2026 yılı, 55. Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Büke’ye ödülü, Orhan Kemal’in vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma töreninde takdim edilecek. Tören, 2 Haziran Salı günü saat 10.30’da İstanbul Beyazıt’taki Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ödüllerle dolu bir edebiyat yolculuğu: Ahmet Büke kimdir?

1970 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde doğan Ahmet Büke, ilk ve ortaöğrenimini Gördes’te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Bir süre ODTÜ Jeoloji Mühendisliği’nde okuduktan sonra, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Öyküleri E, Adam Öykü, Ünlem, Patika, İmge Öyküler, Özgür Edebiyat, Eşik Cini, Notos Öykü, yeniyazı, ğ, Sus ve Har gibi saygın edebiyat dergilerinde okurla buluştu.

Yazın hayatına adım attığı günden bu yana edebiyatımızda güçlü bir iz bırakan Ahmet Büke, 2004 yılında yayımlanan ilk kitabı İzmir Postası’nın Adamları ve 2006 yılında yayımlanan ikinci kitabı Çiğdem Külahı dikkatleri üzerine çekti. 2008 yılında okurla buluşan Alnı Mavide eseriyle Oğuz Atay Öykü Ödülü’nü kazanan yazar, 2010 tarihli Kumrunun Gördüğü adlı kitabıyla da Türk öykücülüğünün en büyük ödüllerinden biri kabul edilen 2011 Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi oldu. Büke, sonraki dönemde Ekmek ve Zeytin (2011), Cazibe İstasyonu (2012), Yüklük (2014) ve Varamayan(2019) adlı kitaplarını edebiyat dünyasına kazandırdı. Büyük beğeni toplayan romanı Deli İbram Divanı (2021) ile 2022 Vedat Türkali Roman Ödülü’ne layık görülen yazar, 2025 yılında Can Yayınları etiketiyle yayımlanan son kitabı Kırmızı Buğday ile başarılarını taçlandırarak 2026 yılı 55. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi oldu.