Eski eşine destek çıktı: Kızım iftira atıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Nilüfer Açıkalın, 19 yıl süren birlikteliklerini dostça sonlandırmıştı. Açıkalın, daha sonra gönlünü müzisyen Jehat Hekimoğlu'na kaptırmıştı. Uzun zamandır aşk yaşayan ikili hakkında şoke eden bir suçlama ortaya atıldı.

"BABAMIN PARASIYLA YAŞAYAN PARAZİTLER!"

Ünlü yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz, Nilüfer Açıkalın'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından Açıkalın ve sevgilisi Jehat Hekimoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Oğuz, "Babamın parasıyla yaşayan parazitler!" mesajıyla herkesi şaşırttı. Suçlamalar karşısında suskunluğunu koruyan Nilüfer Açıkalın'ın Ebru Oğuz'u mahkemeye verdiği öğrenildi.

Nilüfer Açıkalın ile sevgilisi Jehat Hekimoğlu

"KIZIMI UYARDIM"

Şoke eden paylaşımın ardından yönetmen Orhan Oğuz ise sessizliğini bozdu. Eski aşkı Nilüfer Açıkalın'ın yanında olduğunu belirten usta yönetmen, kızını da bu konuda uyardığını açıkladı.

Yönetmen Orhan Oğuz'un açıklaması

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Oğuz, "19 yıl hayatımı paylaştığım oğlumun annesi olan Nilüfer Açıkalın, kızım tarafından çok çirkin ve asılsız saldırılara maruz kaldığı için çok üzgünüm. Nilüfer'in sonuna kadar yanındayım. Söylenenler yalan, yanlış, uydurma akla mantığa aykırı. Nilüfer sustukça artan kin dolu sözlerin amacını, 25 yıldır süren bu tacizin nedenini anlayabilmiş değilim. Kızımın attığı iftiralar, çarpık bilgiler aleni saldırıdır. Hiçbir suçu olmayan gerçek bir sanatçıyı itibarsızlaştırma çabasıdır. Kızımı çok kez uyardığım halde bunu yapmaya yıllarca devam etti. Nilüfer de haklı olarak artık yasal süreci başlattı. Nilüfer her zaman kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir insandır. Bana düşen oğlumu en iyi şekilde büyüten bu kadının haksızlığa uğradığını söylemektir." şeklinde konuştu.