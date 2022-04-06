Orhan Pamuk evlendi 0:00 / 0:00

Yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi’nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.

ORHAN PAMUK HAKKINDA

Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ünlü yazar, birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 54 yaşında, Nobel Edebiyat ödülü kazanan en genç edebiyatçılardan biri oldu. Kitapları 63 dile tercüme edildi, yüzden fazla ülkede yayımlandı. 13 milyon baskı yaptı. 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasına seçildi.

Pamuk, ilk evliliğini yaptığı Aylin Türegün'den 2001 yılında boşanmıştı.

Pamuk'un, Benim Adım Kırmızı romanı, 2002 yılında Fransız Prix du Meilleur Livre Étranger ile İtalyan Premio Grinzane Cavour ödülleri ile birlikte, 2003 yılında Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nü kazandı.