Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. İHA'nın haberine göre; sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ