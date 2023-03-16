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Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı nefes kesen maçlara sahne oldu. Feyenoord, Shakhtar'ı 7-1'le dağıtırken Orkun Kökçü 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. İşte gecenin sonuçları...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Feyenoord ile Shakhtar Donetsk, 1-1'in rövanşında karşı karşıya geldi. 
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    Orkun Kökçü'nün performansıyla maça damga vurduğu karşılaşmada, Feyenoord'un 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Santiago Tomas Gimenez, 24 ve 38. (P) dakikalarda Orkun Kökçü, 49 ve 60. dakikada Oussama Idrissi, 64. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 66. dakikada Danilo kaydetti.
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    Shakhtar Donetsk'in tek golü 87. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez'den geldi.
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, gollerinin yani sıra 5. golde de asist yapan isim oldu. Diğer sonuçlar ise şöyle:

     
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    AVRUPA LİGİ

    Freiburg: 0 - Juventus: 2

    İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus turladı. 
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    AVRUPA LİGİ

    Real Betis: 0 - Manchester United: 1

    İlk maçı 4-1 kazanan Manchester United turladı.
  • Orkun coştu, Feyenood 7 golle kazandı! Avrupa'da gecenin sonuçları

    KONFERANS LİGİ

    Djurgarden: 0 - Lech Poznan: 3

    İlk maçı 2-0 kazanan Lech Poznan turladı.

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