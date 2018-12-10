Orkun Işıtmak, 8 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir. Peki, Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında, nereli?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996'da İzmir'de doğdu. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "Iyi Oyun" diye bir filminde oynadı.

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir.

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