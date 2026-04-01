Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz! - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz!

        2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini kaptı. Ay-yıldızlılarda Orkun Kökçü, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2026 - 01:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz bir aileyiz!"

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Orkun Kökçü, mücadele sonrası konuştu.

        "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

        Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık. Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor maçlarda olsun, oynamadığında olsun.

        REKLAM

        "BİZ BİR AİLEYİZ"

        Biz bir aileyiz, çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız. Çok mutluyuz. Başka bir açıklaması yok. Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi...

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın 'Ulusl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
