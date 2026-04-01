Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Orkun Kökçü, mücadele sonrası konuştu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık. Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor maçlarda olsun, oynamadığında olsun.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Biz bir aileyiz, çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız. Çok mutluyuz. Başka bir açıklaması yok. Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi...