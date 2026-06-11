Orkun Kökçü: En çok istediğim şey, maça çıktığımızda onlar bizden korksun

KOSOVA MAÇINDAKİ GOL

"Kosova maçındaki gol pozisyonunda tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Benim için de aynı şekilde. Kimin attığının önemi yok, Dünya Kupası'na katıldık. Bununla mutlu olduk. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu bir netleştirelim. Tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Sonunda olmadı. Çok önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmaktı. Onu da o golle başardık. 20 dakika daha vardı ama o mutluluk güzeldi. Hollanda'da doğup büyüdüm. Hollanda Milli Takımı katılırdı. Oradaki heyecanı görünce ben de ister istemez Türk Milli Takımı'yla katılırız, ben de olurum diye hayal ediyordum. Sonunda buradayız. Sadece katılmak değil, bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağız, buna eminim."