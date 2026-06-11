Orkun Kökçü: En çok istediğim şey, maça çıktığımızda onlar bizden korksun
A Milli Futbol Takımımız'ın orta sahası Orkun Kökçü, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrustralya'yla karşılaşılacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Rakiplerin kendilerinden korkabileceğine dikkat çeken Kökçü, "En çok istediğim şey, maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Her an ekstra bir şey yapabilecek kapasitede oyuncularımız olduğu için bizden korkabilirler!" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Avustralya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"İLK MAÇIMIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
"Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi, çok iyiyiz. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırız. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
"HAYAL KURUYORDUM"
"2002'nin hikayelerini duyuyorsun; babam, amcalarım anlatıyor. Ben yaşayamadım tabii, 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için, 2010'da Hollanda finale çıktı, oradaki heyecanı gördüm. Ben de bir gün inşallah Türkiye ile bunu yaşarım diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de yaşayabiliriz."
"TAKIMA NE KATABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"
"Herkes önemli bu takımda. Hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın hocanın arkasında, bu kararın arkasında. Ne katabileceğimi biliyorum takıma, özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verirse en iyi şekilde göstermek istiyorum."
KOSOVA MAÇINDAKİ GOL
"Kosova maçındaki gol pozisyonunda tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Benim için de aynı şekilde. Kimin attığının önemi yok, Dünya Kupası'na katıldık. Bununla mutlu olduk. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu bir netleştirelim. Tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Sonunda olmadı. Çok önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmaktı. Onu da o golle başardık. 20 dakika daha vardı ama o mutluluk güzeldi. Hollanda'da doğup büyüdüm. Hollanda Milli Takımı katılırdı. Oradaki heyecanı görünce ben de ister istemez Türk Milli Takımı'yla katılırız, ben de olurum diye hayal ediyordum. Sonunda buradayız. Sadece katılmak değil, bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağız, buna eminim."
"FUTBOLDA BUNLAR VAR, BAHANE OLARAK KULLANMAMALIYIZ"
"Sıcaklık nedeniyle özel bir çalışma yok, akşam üstü çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız, alıştığımızı düşünüyoruz. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünmüyorum."
"GÜNDE 3 TOPLANTI YAPIYORUZ"
"Maçta başladığım için bunu anlatabilirim; hafif bir konsantrasyon eksiği vardı belki. Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum kendi kendime. Sıcak bir havaydı. Miami'ye yeni gelmiştik, alışma süreciydi. Maçtan sonra hoca istediklerini daha net vurguladı. Günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yoğun tempomuz var. İstediğimiz oyunu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk grup maçında daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum."
KENAN YILDIZ'DA SON DURUM
"Kenan Yıldız hazır olacak mı?"
Orkun Kökçü: "Juventus taraftarı mısın? Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım. Tam net olarak bilmiyoruz. Kenan'ın ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zamanda aramızda görürüz, diğer oyuncular gibi Kenan da çok önemli. Hazır olacağını düşünüyorum, doktor veya fizyoterapist değilim ama hazır olacak.
"EN GÜZEL HİKAYEYİ YAZMAK İSTİYORUZ"
"Ben 1 sene Benfica'daydım, son gün geldi sanırım, Kerem için stresliydi. İlk geldiğinde başarılı olacağından emindim. Kalitesini ve Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Geldiğinde de 10 maç arka arkaya gol attı. Benfica'da çok iyi anlaştık, hem saha içi hem saha dışı. Güzel bir dönemdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da birlikte oynadık 1-2 hafta. Şimdi buradayız. Asıl, en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, herkes odaklanmış durumda. Çok güzel bir duygu Kerem ile yine burada olmak."
"BİZDEN KORKABİLİRLER"
"Bizi 'dark horse' olarak görmelerine katılıyorum. Takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bizden korkabilirler!"
"EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ ŞEY..."
"Montella ile yüzde 60'a yakın galibiyet oranı yakaladık. Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz, size neler kattı?"
Orkun Kökçü: "Kerem'e katılıyorum. Toplantı konularında en zorlanan oyunculardan biriyim ama aslında bu çok iyi. Plan net ve sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Bence iyi, güzel. Böyle devam etmeli. Buradaki maçlar, tüm maçlardan daha önemli. Hoca da elinden geleni yapıyor. Grup halinde de ekstra toplantılar yapıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gayet memnunuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlandırabiliriz. En çok istediğim şey o. 2002'den sonra inşallah biz de güzel bir hikaye yazabiliriz."
"ONLAR BİZDEN KORKSUN"
"En çok istediğim şey, maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir Milli Takım olsun istiyoruz. Oyuncularımızın hepsi üst seviyede. Takım olarak da, ülke olarak da tüm dünyaya bu hissi vermek istiyoruz. Tüm dünya bizi konuşsun istiyoruz. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde etmek istiyoruz."