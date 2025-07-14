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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü kampa katıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü kampa katıldı!

        Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü, takımın yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:51
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        Orkun Kökçü kampa katıldı!
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampına katıldı.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İstanbul'dan kalkan özel uçakla başkent Viyana'ya gelen Orkun Kökçü, kara yoluyla kamp yapılan Bad Erlach'taki otele ulaştı.

        Adalı ve milli futbolcuya, otelin önünde bulunan taraftarlar büyük ilgi gösterirken, ikili siyah-beyazlı taraftarların isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

        Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü'ye gösterilen yoğun ilgi hakkında, "Orkun'u çok seviyorlar. İlgi de çok büyük. İnşallah Orkun da bu ilgiye layık olacak. Tüm eforunu, gücünü, futbolunu sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Orkun Kökçü, daha sonra takım arkadaşlarıyla buluşmak için otele giriş yaptı.

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