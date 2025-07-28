DUMAN KENT MERKEZİNE ULAŞTI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık” dedi. Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesindeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

"TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDİYOR"

Orhaneli-Harmancık yangınının devam ettiğini, Kestel-Gürsu yangının ise büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyen Efkan Ala, “Tabii dağ bölgesinde yangın söndürme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır ama şu anda yangınla birlikte yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bölgede hem Kestel hem Gürsu bölgesinde Bursa’nın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ama teyakkuz hali devam ediyor. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.