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        Haberler Bilgi Gündem ORMAN YANGINI SON DAKİKA | Karabük, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir?

        Orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir?

        Türkiye'nin ciğerleri yine alevlere teslim… Yurdun dört bir yanından yükselen dumanlar, orman yangınlarının yarattığı tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa'da başlayan yangınlarla mücadele sürerken, bazı bölgelerde kontrol sağlandı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 28 Temmuz 2025 itibarıyla şehir şehir yangınlara dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:26
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        Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları yeniden Türkiye’nin gündeminde. Son günlerde İzmir, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa’da başlayan yangınlar, bölge halkını endişeye sevk etti. Bazı alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bazı noktalarda söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgelerine ilişkin son durumu paylaştı. Peki, hangi ilde yangın tamamen söndürüldü, hangisinde müdahale sürüyor? Detaylar haberimizde...

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        BEYKOZ’DA ORMAN YANGINI (22:01)

        Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yanına müdahalesi sürerken havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        KARABÜK'TE ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ (20:44)

        Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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        52 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI; 1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ (20:27)

        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi’nde cumartesi günü saat 15.30’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 52 saatlik bir mücadelenin sonunda alevlerin kontrol altına alınması sonrası Kahramanmaraş Valiliği’nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, alevlere müdahale sırasında 6 görevlinin dumandan etkilendiği belirtilerek şöyle denildi:“Yaklaşık 1500 hektarlık alanın etkilendiği yangında, risk altındaki 23 konuttan 3’ü zarar görmüş; 130 vatandaşımız, AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yerleşim yerleri açısından herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Yangın, personelimizin üstün gayret ve fedakârlığıyla bugün saat 16.50 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edilmiş, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangına karşı yürütülen çalışmalarda 514 personel ile 239 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

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        BURSA YANGINI SON DURUM: BİR KİŞİ TUTUKLANDI (20:14)

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolunda çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı. Terör örgütü FETÖ'den ihraç edildiği öğrenilen Ufuk Aytekin ifadesinde, "Bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" söyledi. Aytekin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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        DUMAN KENT MERKEZİNE ULAŞTI

        Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık” dedi. Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesindeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

        "TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDİYOR"

        Orhaneli-Harmancık yangınının devam ettiğini, Kestel-Gürsu yangının ise büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyen Efkan Ala, “Tabii dağ bölgesinde yangın söndürme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır ama şu anda yangınla birlikte yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bölgede hem Kestel hem Gürsu bölgesinde Bursa’nın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ama teyakkuz hali devam ediyor. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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        3 YANGIN KONTROL ALTINDA (20:04)

        Bakan Yumaklı, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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        "ÇOK RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ"

        Yumaklı bir de uyarıda bulundu. Orman yangınları açısından çok riskli bir haftadan geçildiği bilgisini veren Bakan Yumaklı, teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

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        BURSA’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜYEN YANGIN, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR (19:25)

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı. Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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