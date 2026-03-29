Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Ormana yüzlerce tavuk ölüsü attılar! | Son dakika haberleri

        Ormana yüzlerce tavuk ölüsü attılar!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alana bırakılan yüzlerce tavuk ölüsü çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor. Ardıçlı Mahallesi sakinleri, hastalık kaynaklı olabileceğinden endişe ettikleri hayvanların acilen toplanarak uygun şekilde imha edilmesini talep ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormana yüzlerce tavuk ölüsü attılar!

        Mersin’in Tarsus ilçesinde ormana yüzlerce tavuk ölüsü atıldı. Çevre sakinleri sağlığı tehdit eden öle tavukların toplanıp, uygun şekilde imha edilmesini istedi.

        İlçeye bağlı Ardıçlı Mahallesi’ndeki ormana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yüzlerce ölü tavuk bırakıldı. Etrafa gelişigüzel bırakılan tavuk ölüleri, çevre kirliliğine neden oldu.

        Çevre sakinleri hastalık sonucu öldükleri tahmin edilen tavukların çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığını ve bölgede yaban hayatı da etkileyebileceğini belirterek, toplanıp, uygun şekilde imha edilmelerini istedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de yol kenarında ölü bebek bulundu

        Sancaktepe'de yol kenarında ölü bebek bulundu

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı