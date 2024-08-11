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        Haberler Gündem Güncel Ormanda mangal yakanlara 50 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Ormanda mangal yakanlara 50 bin lira ceza

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye toplam 6 bin 156 lira para cezası uygulandı. Aydın'da da yasağa rağmen ormanlık alanlarda mangal yakıp, piknik yapan toplam 21 kişiye 43 bin 92 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:15
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        Ormanda mangal yakanlara 50 bin lira ceza
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        Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kleopatra Koyu'nda ateş yakılması yasak olan orman alanında duman fark etti.

        Bölgeye giden ekipler, E.A, A.E.T. ve S.F.E'nin mangal yapmak için ateş yaktığını tespit etti.

        Ateşi söndüren ekipler, 3 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 6 bin 156 lira para cezası kesti.

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        AYDIN'DA DA 21 KİŞİYE TOPLAM 43 BİN 92 LİRA CEZA VERİLDİ

        Aydın'da da ormanlık alanlarda mangal yakıp, piknik yapan toplam 21 kişiye 43 bin 92 TL idari para cezası uygulandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın Valiliği'nin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda ekipler çalışma gerçekleştirdi.

        Yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yapan, ot ve anız yakan, yasak alanda balık tutan kişilere yönelik yapılan çalışmada Efeler ilçesinde 9, Kuşadası ilçesinde 9, Germencik ilçesinde 2 ve Karpuzlu ilçesinde 1 olmak üzere 21 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere 43 bin 92 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Orman yangınlarının önlenmesi hedefiyle devriyelerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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        #Antalya
        #ORMAN
        #yangın
        #piknik ateşi
        #ceza
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