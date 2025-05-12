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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda telefonla görüşürken yıldırım çarptı | Son dakika haberleri

        Ormanda telefonla görüşürken yıldırım çarpan ebe ağır yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanda telefonla görüştüğü sırada yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:32
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        Ormanda telefonla görüşürken yıldırım çarptı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan Gönül K.'nin (34) üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K., buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gönül K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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