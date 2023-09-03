Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi ormanda yangın çıkarırken suç üstü yakalandı. Feci olayda başka bir bölgedeki alevleri söndürmeye çalışan ekipler şüpheliyi fark etti. Gözaltına alınan ve 3 ayrı noktada ormanı yaktığı belirlenen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanı 3 yerden ateşe verdiği belirlenen Halil Deveci, jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün gece Kumluca'ya bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi.
Ormandan alev yükseldiğini gören ekipler, hızla yangına müdahale etti. Buradaki yangını söndüren ekipler, ikinci bir noktadan alev yükseldiğini görünce bölgeye gitti.
SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Bu sırada ormanın içinde bir kişinin kaçtığını gören ekipler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, ormanda bir başka noktayı ateşe veren şüpheli Halil Deveci'yi yakalayıp gözaltına aldı. 3 yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şüpheli Halil Deveci, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Deveci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.