Ormanlardaki kaçak yapılar yıkıldı

İHA

Edirne ve Kırklareli'nde ormanlık alanlardaki kaçak yapılar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında yıkıldı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları araştırmalar neticesinde ormanlık alanlara yakın ve ormanlık alanların içerisinde gizli ve izinsiz kaçak yapılar tespit etti. Gerekli tutanakların tanzim edilmesinin ardından, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kaçak yapıları hiçbir zaman müsaade edilmediğini bundan sonra da edilmeyeceğini belirterek, benzer konuların da yakından takip edileceğini aktardı.

KAÇAK YAPILAR DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekipleri de sahada 7/24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, ekiplerin kaçak yapı, kaçak kesim ve yangınlara karşı denetimlerini aralıksız devam ettirdiğini belirterek gelecek nesillere daha yeşil bir orman bırakmak için denetimlere önem verdiğini vurguladı. Denetimler esnasında rastladıkları olumsuzluklarda yasal sürecin başlatıldığını dile getiren Terzi, sahada 7/24 görev başında olan ekiplerine teşekkür etti. Terzi, ormanların yok olmaması için her kesimin korumanın yanı sıra ağaç dikmesi gerektiği ifade etti.