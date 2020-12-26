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Örnek davranış Fenerbahçe ve Galatasaray’a fair play ödülü getirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altyapı takımlarının Belçika'daki bir turnuvada gösterdikleri dayanışma ezeli rakiplere fair play ödülü kazandırdı

Örnek davranış Fenerbahçe ve Galatasaray’a fair play ödülü getirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Belçika'daki "Brussels European Football Cup" turnuvasında gösterdikleri dayanışmadan dolayı Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 takımlarını Sportif Fair Play Davranışı dalında şeref diplomasıyla ödüllendirdi.

Ödüllendirilen örnek davranış, Belçika'da geçen yıl düzenlenen "Brussels European Football Cup" turnuvasında İngiliz ekibi FC Zoom ile Fenerbahçe U9 takımını karşı karşıya getiren maçta yaşandı.

Turnuvanın bir üst yaş kategorisinde mücadele elen Galatasaray U10 oyuncuları, FC Zoom karşısındaki Fenerbahçeli miniklere maç boyunca tezahüratlarla destek vermişti. Sarı-kırmızılı minikler, karşılaşmada yenilen Fenerbahçe U9 takımı oyuncularını maçın ardından da tezahüratlarla tribüne çağırarak moral vermişti. İki takım oyuncularının bu esnada sergilediği sportmence tavırlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Hem sosyal medyada hem de spor kanallarında yapılan yorumlarda, minik futbolcuların bu davranışının ağabeylerince örnek alınması gerektiği vurgulanmıştı.

TMOK 2019 FAİR PLAY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle töreni düzenlenmeyecek olan TMOK 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

- Sportif Fair Play Kariyer Dalı:

Büyük ödül: İbrahim Çolak (Milli cimnastikçi)

Şeref diploması: Ozan Balcı (Tokat Valisi)

Şeref diploması: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Kutlama mektubu: Aynur Onur Çiftçi (Yazar)

- Sportif Fair Play Davranış Dalı:

Büyük ödül: Beknaz Almazbekov (Futbolcu)

Şeref diploması: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı

Şeref diploması: Galatasaray 10 Yaş Altı ve Fenerbahçe 9 Yaş Altı futbol takımları

- Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:

Büyük ödül: Fehmi Özgüler (Spor yazarı)

Şeref diploması: Güven Gündüz (Basketbol antrenörü)

Şeref diploması: Timuçin Nalbant (Muhabir)

Kutlama mektubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

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