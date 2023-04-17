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İzmir'de Orphe Çoksesli Koro rüzgarı

Orphe Çoksesli Koro, İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali kapsamında renkli bir konser verdi. 16 Nisan Pazar oturumunda sahne alan Orphe Çoksesli Koro, "Entonasyon, Homejenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü" kazandı.

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  • Orphe Çoksesli Koro'dan İzmir'de renkli konser

    Orphe Çoksesli Koro, İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde unutulmaz bir performans gerçekleştirdi.
  • Orphe Çoksesli Koro'dan İzmir'de renkli konser

    Seyircilere renkli anlar yaşatan Orphe Çoksesli Koro; Johann Sebastian Bach'tan Choral Final BW4 Cantate, Cristina Ganzeria'dan Ricordi, Emil Petrovics'ten Jatszik a Szel, Ola Gjeilo'dan The Rose, Miguel Matamoros'tan Juramento ve Turgay Erdener'den Göle Yas'ı seslendirdi.
  • Orphe Çoksesli Koro'dan İzmir'de renkli konser

    27 farklı şehirden 81 koronun ve 3 bin 87 koristin katıldığı festivalde büyük övgü alan Orphe Çoksesli Koro, Hasan Uçarsu'dan Mustafa Apaydın'a Türk müziğinin birçok ustasının bulunduğu jüri tarafından Entonasyon, Homejenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
  • Orphe Çoksesli Koro'dan İzmir'de renkli konser

    Repertuvarında klasik müzik, caz, pop, türkü düzenlemeleri, yöresel şarkılar ve birçok farklı dilde eser bulunduran koronun şefliğini G. Berrak Taş Güzeloğlu üstlenmiştir.

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