İzmir'de Orphe Çoksesli Koro rüzgarı

27 farklı şehirden 81 koronun ve 3 bin 87 koristin katıldığı festivalde büyük övgü alan Orphe Çoksesli Koro, Hasan Uçarsu'dan Mustafa Apaydın'a Türk müziğinin birçok ustasının bulunduğu jüri tarafından Entonasyon, Homejenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü'ne layık görüldü.