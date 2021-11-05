Orta Avrupa'da vakalar artıyor: DSÖ'den kritik uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Orta Avrupa ülkelerinden Polonya, Macaristan, Avusturya, Çekya ve Slovakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmaya devam ediyor.

Salgının dördüncü dalgasının etkili olduğu Polonya'da son 24 saatte 15 bin 515 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 60 bin 613'e ulaştığı Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 artarak 77 bin 395'e çıktı.

MACARİSTAN

Günlük vaka sayıları artışta olan ülkelerden Macaristan'da, son 24 saatte 6 bin 268 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 885 bin 360 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 107 artışla 31 bin 101'e yükseldi.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 5 milyon 962 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 744 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 274 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

AVUSTURYA

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 2’ye, can kaybı ise 19 artarak 11 bin 419’a çıktı.

ÇEKYA

Dördüncü dalganın etkili olduğu ülkelerden Çekya'da son 24 saatte 9 bin 460 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 792 bin 707’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 artışla 30 bin 878’e yükseldi.

SLOVAKYA

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusla Avrupa'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Slovakya'da ise son 24 saatte 6 bin 713 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 499 bin 990'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artışla 13 bin 146'ya çıktı.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Henri Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'daki koronavirüs durumunu "çok endişe verici" olarak nitelendirerek, "Avrupa bölgesinin 53 ülkesindeki mevcut bulaşma oranı çok endişe verici.

Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Daha bulaşıcı olan Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da bulaşmaya hakim olmaya devam ediyor’’ açıklamasında bulundu.

ŞUBAT AYINA KADAR YARIM MİLYON ÖLÜM TAHMİNİ

Avrupa'daki salgının dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ilerlediğini belirten Kluge, koronavirüse bağlı hastaneye yatışların bir haftada iki kattan daha fazla arttığını söyledi. Kluge, "Bu yörüngede kalırsak şubat ayına kadar bölgede koronavirüsten yarım milyon ölüm daha görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının devam etmesi çağrısında bulunan Kluge, "Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa, 2022 yılının şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188 binini kurtarabiliriz” dedi.

Geçen hafta bildirilen yaklaşık 1 milyon 800 bin yeni korona virüs vakası ve 24 bin can kaybıyla önceki haftaya göre Avrupa’da yüzde 6 ve Orta Asya’da yüzde 12 artış kaydedildi.

Son 4 hafta içinde Avrupa, koronavirüs vakalarında yüzde 55'ten daha fazla yükseliş gösterdi. DSÖ’ye göre vakalardaki artış, yetersiz aşı kampanyaları ve koronavirüs önlemlerinin gevşemesinden kaynaklanıyor.