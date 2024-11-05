Ortağını öldürdü, ormana attı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 15 gün önce ortadan kaybolan kişinin izine bir daha rastlanamamıştı. Kaybolan kişiyi son gören ortağıydı. Kamera görüntülerine ulaşan polis gerçeği ortaya çıkardı. İş adamını ortağı öldürmüş, cansız bedenini de ormana atmıştı.
Giriş: 05.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:17
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
15 gün önce ortadan kaybolan kişinin izine bir daha rastlanamamıştı.
Kaybolan kişiyi son gören ortağıydı.
Kamera görüntülerine ulaşan polis gerçeği ortaya çıkardı.
İş adamını ortağı öldürmüş, cansız bedenini de ormana atmıştı.
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