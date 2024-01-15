Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşti. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Ortak sınav sonuçları 'odmplatform.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak. İşte ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 19:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:12 facebook

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Ortak sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde uygulandı. Peki, "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...