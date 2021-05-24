Boşanma davasında akılalmaz olay! Mübaşir de yaralandı!

Sivas'ta, saat 11.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi'ndeki Sivas Adliyesi binasında korkunç bir olay meydana geldi. Ş.K.Z.'nin geçimsizlik gerekçesiyle kocası A.Z.'ye açtığı boşanma davasının 3'üncü duruşması, 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre tanıkların dinlenmesi sırasında taraflar arasında bir anda tartışma çıktı.
Tartışma, mahkemeye heyetinin uyarılarına rağmen kavgaya dönüştü.
KAVGADA MÜBAŞİR DE YARALANDI
A.Z., İ.Z. ve M.Z., salondaki tanıklara saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen mübaşir Nurullah Serdengeçti ile M.Z., arbedede yaralandı.
KAVGAYI POLİS AYIRDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, sona erdi.
Duruşma salonuna gelen sağlık ekibi, Serdengeçti ile M.Z.'yi alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü.
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