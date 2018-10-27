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Ortaylı'dan Atatürk'e, Samsun eleştirisi...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İmparatorluktan Cumhuriyete" isimli katıldığı söyleşide "O tarihte Mustafa Kemal Bey dedikleri adam haritasız Gelibolu’yu biliyordu. Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Hemen soluğu Havza'da almış. Kimse gücenmesin ama. Niye? Çünkü çok kozmopolit bir yer ve çok ayakaltı. Stratejik bakımdan sıfır" dedi

27.10.2018 - 12:08 | Güncelleme: İHA

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı "İmparatorluktan Cumhuriyete" isimli bir söyleşi düzenledi. Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu’ndaki programa vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın da moderatörlüğünü yaptığı söyleşide İlber Ortaylı, Osmanlı döneminin son zamanlarını ve Cumhuriyetin ilk yılları arasında yaşanılan ve gün yüzüne çıkmamış olaylardan bahsetti.

"TÜRKLERİN İLK DEFA AĞIR KAYIP VERDİKLERİ YER"

İHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş becerilerinden bahsetti. Gelibolu’da harita kullanmadan savaşı yönettiğini açıklayan Ortaylı, "Bir memleketin sahibi kimse, komutanın da iyisi ondan çıkar. Çıkmazsa o iş yürümez. Meselâ, o tarihte Mustafa Kemal Bey dedikleri adam haritasız Gelibolu’yu biliyordu. Balkan Savaşı sırasında Gelibolu’da bulundu. Yutmuş araziyi. Araziyi yuttuğu için de haritaya bakmıyor" diye konuştu.

"ÇANAKKALE, BELKİ 50 BELKİ 100 BİN"

Ortaylı konuşmasına şöyle devam etti: "Çanakkale abartıldığı kadar büyük rakam 250 bin değil. Belki 50 belki 100 bin. Ölülerimizin sayılarını da iyi tutamamışız hâlâ çıkıyor. Fakat şurası bir gerçek ki Türklerin ilk defa bütün şarkta, bütün Ortadoğu’da, bütün İslam dünyasında çok ağır kayıplar verdikleri ve vatan savundukları bir yer” dedi.

" SAMSUN'A ÇIKIŞ STRATEJİK HATA"

Ortaylı ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını da stratejik hata olarak nitelendirdi. Samsun’un coğrafyası, yaşayan insanların farklılıkları gibi konularda yanlış seçim olduğunu ifade eden Ortaylı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil. Hemen soluğu Havza'da almış kimse gücenmesin ama. Niye? Çünkü çok kozmopolit bir yer ve çok ayakaltı. Stratejik bakımdan sıfır. Orada ilk tüfek bile atılmaz. İzmir kadar stratejik bakımdan problemli. Ne doğru dürüst bir endüstrisi var ne doğru dürüst bir burjuvası var. Hiçbir şeyi yok. Kristalize olmamış yerde direniş olur mu?”

"KİMSE HAYAT DAMARINI FRANSIZA BIRAKIP GİTMEZ"

Söyleşiye gelenlere direnişin ilk nerede başladığını soran ve genelde Urfa ve Antep cevabı alan Ortaylı ilk direnişin, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin buluşma yeri üzerinde olan Dörtyol olduğunu söyledi. Fransızlara karşı yapılan direniş hakkında konuşan Ortaylı, “Direniş ilk önce nerede başladı? İlk başlangıcı Dörtyol’dur, ardından Antep’tir. Buradaki insanların vatanseverliğini, gelenekçiliğini küçümseyecek değiliz fakat bir şeyi de unutmamanızı tavsiye ederim. Buralar bayağı endüstri mıntıkasıdır. O tarihte bir buçuk asırlık zengin zirai mıntıkalardır. Kimse hayat damarını Fransız’a falan bırakıp gitmez. Daha Türkiye Büyük Millet Meclisi teşekkül etmeden evvel başlayan bir direniştir bu. Meclis'ten hemen sonra da tek tek neticeye ulaşmaya başlamıştır” dedi.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 dakika önce
    konuşmak kolaydır yapmak zor...
  • Misafir 6 dakika önce
    Samsun görüşüne katılmamakla birlikte hocayı severim.
  • Misafir 9 dakika önce
    Hala anlamıyorum, 1915-1916 çanakkale harbi ve çanakkale zaferi deniyor lakin nasıl olur 1918 den 1920 ye kadar başkent istanbul ingiliz işgali altında oluyor. Bize açıklanmayan bazı gerçekler olduğu aşikar, bize uydurul bir tarih empoze diliyor diyebiliriz.
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