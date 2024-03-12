Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasıyla oruçla ilgili sorular merak ediliyor. Ramazan ayında tutulan oruç için nasıl niyet edilmesi gerektiğini merak eden müslümanlar, internette konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Ramazan ayına girilmesiyle oruç tutan vatandaşlar oruca nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı "Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?" sorularına, resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Sahura kalktıktan sonra imsak vakti öncesinde oruç tutmaya niyetlenen kişi şu şekilde niyet etmesi gerekir;
“Niyet ettim ALLAH rızası için oruç tutmaya.”
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85).
GECE NİYET ETMEK DAHA FAZİLETLİ
Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE NASIL NİYET EDİLİR?
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).