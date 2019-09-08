Örümcek Adam oyuncuları kimler? Örümcek Adam filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Örümcek Adam (Spiderman) filmi ile ilgili ayrıntılar...

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI KİMLER?



Tobey Maguire: Spiderman/ Peter Parker

Williem Dafoe: Green Goblin

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn

J.K. Simmons: J.Jonah Jameson

Cliff Robertson: Uncle Ben Parker

Rosenary Harris: Auntie May Parker

Ted Raime: Hoffman

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.