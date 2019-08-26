Kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oryantal Asena, 2. Sayfa programına konuk oldu. Asena'nın eşi Hasan Dere'de sürpriz yaparak yayına katıldı. İşte Asena'nın açıklamalarından satırbaşları:

Eşim saçlarımı ilk gördüğünde şok geçirdi. Evlendikten sonra daha fazla ütü yapıyorum. Kısa saçımla insanlar beni daha fazla tanıyorlar şaşırıyorum.

Yüzüme botoks yaptırıyorum ama dolgu gibi şeylerim yok. Almanya'da son zamanlarda ama bir bakımıma ağırlık verme alışkanlığı edindim.

Bazen eşime diyorum ki sende bu piyasada ol yakışır sana. Eşimin oyuncu olmasını çok isterdim.

Hiç korkmam eşim ünlü olursa etrafını kadınlar sararsa diye çünkü bende ünlüyüm. Bizim en romantik anımız birlikte boks yapmamız.

Hasan Dere de eşiyle aralarında sağlıklı bir kıskançlık var olduğunu söyledi.

NASIL TANIŞTILAR?

Asena eşi Hasan Dere ile kendisini Semiha Yankı'nın tanıştırdığını açıkladı. Hasan'ı gördüğümde 'Çok yakışıklı ama kesin problemlidir' dedim.

İlişkimizin 4. gününde Hasan'ı telefonuma 'Kocam' diye kaydettim. İlk görüşmemizde çocuklarımın babası olacağını biliyordum.

"EN ÇOK YEMEK YÜZÜNDEN TARTIŞIYORUZ"

Biz genelde hep yemekle ilgili tartışırız. Eşim Tarsuslu tabi üzerine mutfak yok bende o yemekleri yapamıyorum tartışmamız en çok o yüzden oluyor.