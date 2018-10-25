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Asena, "Bunlar çok özel ama şu an hamile değilim. Eşimle çok güzel bir aşk evliliği yaptım. Evlenir evlenmez hemen çocuk yapalım bunu kilitleyelim diye düşünmedik. Ne zaman çocuğa hazır olursak birbirimize söyleyerek o zaman yapacağız" dedi.