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Oryantal Didem: Bugün son dansım

Didem Kınalı, KKTC'de görüntülendi. Sahne alacağı otelin sahilinde gündüz denizin tadını çıkaran Kınalı, akşamında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı

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  • Oryantal Didem: Bugün son dansım

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; dansı bırakıp şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, Kıbrıs'ta hem iş hem de tatil yaptı.
  • Oryantal Didem: Bugün son dansım

    Didem Kınalı, önceki gün sahne alacağı otelin plajında görüntülendi. Didem Kınalı, sahne öncesi denizin ve güneşin tadını çıkardı.
  • Oryantal Didem: Bugün son dansım

    Didem Kınalı, akşamında ise sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kınalı, "Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" dedi.
  • Oryantal Didem: Bugün son dansım

    Didem Kınalı, gazetecilerin "Koynunuzdaki nazar boncuklu kolyenin anlamı var mı?" sorusuna, "Tabii ki var, nazardan koruduğuna inanıyorum. Çünkü artık bana bel altı vurmaya başladılar. Baktılar sese de bir şey diyemiyorlar. Bir kaç kişiye de dava açtım. Yorumları önemsesem kanser olurum. Çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Ben onların kim olduklarını biliyorum ve sizin de çok yakından tanıdığınız sektörden meslektaşlarım" ifadelerini kullandı.

    Oryantalliğe ilk başladığında, "Yapamaz!" tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da "Şarkı söyleyemez!" şeklinde eleştirilerin geldiğini söyleyen Kınalı, "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm diye tehditler alıyordum şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri şey kalmadı" diye konuştu.

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