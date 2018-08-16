4 | 19

"Sahne dönüşü Taksim'de arkadan bir araç bana öyle vurdu ki, bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Az kalsın boynum kırılıyordu. Arabama vuran kişi Taksim trafiğine aldırış etmeden tüm hızıyla kaçtı. Boynumun ağrısından plakasını dahi almak aklıma gelmedi"