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        Haberler Spor Futbol Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı! - Futbol Haberleri

        Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı!

        Nijerya, hazırlık maçında Gana'yı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 22:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:26
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        Osayi-Samuel oynadı, Nijerya kazandı!
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        Nijerya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Cyriel Dessers, 84. dakikada Ademola Lookman kaydetti. Gana'nın tek golünü 90+5. dakikada penaltıdan Jordan Ayew attı.

        Gana'da Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Nijerya'da Fenerbahçe'den Osayi-Samuel maçta 90 dakika sahada kaldı.

        Nijerya bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart'ta Mali ile oynayacak. Gana ise Uganda ile aynı tarihte karşılaşacak.

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