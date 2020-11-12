7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye'de 2019 yılında en çok izlenen film olmuştu. Ayrıca Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmi ünvanına da sahiptir. İzleyenlerden tam puan alan ve döneminin en çok konuşulan filmlerinden 7. Koğuştaki Mucize filminin Oscar aday adayı olduğu açıklandı. Bu açıklama tartışmalara yol açtı. Peki 7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı? İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları...
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?
7. Koğuştaki Mucize filmi komedi-dram türü 2013 yılı Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU
Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir ve 7 yaşındaki kızıyla eş değer bir zekası vardır. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan 1933 günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner.
Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
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