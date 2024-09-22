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        Haberler Dünyadan Oscar'da pop yıldızlarından büyük yarış beklentisi: Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande

        Oscar'da pop yıldızlarından büyük yarış beklentisi: Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande

        Gelecek yılın Oscar töreni, pop divalarının yarışına dönüşebilir. Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande'nin aynı ödül için mücadele etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:16
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        Gelecek yılın Oscar'ında müziğin en büyük isimlerinden bazılarının 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde yarışması bekleniyor.

        97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te düzenlenecek ve Hollywood'un dünyaca ünlü pop yıldızlarının bu güyük ödülü evine götüreceğine dair tahminler var. İlginç bir şekilde gelecek yılın Oscar'ı pop divalarının yarışına dönüşebilir. Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande'nin aynı ödül için yarışacağı konuşuluyor.

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        Sinema yayını Variety'nin tahmin listesine göre, üç şarkıcının da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' adaylığı kazanma şansı var. Bu da muhtemelen ödül için yarışacakları anlamına geliyor.

        Oscar'da yarışması beklenen adaylar arasında ilk sırada müzikal draması 'Emilia Pérez'deki 'Jessi Del Monte' rolüyle Selena Gomez yer alıyor.

        32 yaşındaki Selena Gomez'in rol arkadaşları arasında Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Edgar Ramirez ve Adriana Paz gibi isimler yer alıyor.

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        Film, suçluları adalete teslim etmekten çok suçluları hapisten çıkarmakla ilgilenen büyük bir hukuk firmasında çalışan, küçümsenen bir avukatın (Zoe Saldana), bir suç örgütünün lideri tarafından işe alınmasını konu alıyor.

        Selena Gomez, bu yıl Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü diğer başrol arkadaşları Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Adriana Paz ile paylaştı.

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        'Top Gun Maverick' filmi için yaptığı 'Hold My Hand' şarkısıyla 2023'te 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında Oscar kazanan Lady Gaga.

        Bu arada, 2023'teki hit filmi Hold My Hand ile daha önce Oscar kazanan Poker Face hit yapımcısı 38 yaşındaki Lady Gaga, yakında çıkacak filmi 'Joker: İkili Delilik'te (Joker: Folie à Deux)canlandırdığı Harley Quinn'in bir versiyonu olan Lee rolüyle Oscar'a aday olabilir.

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        38 yaşındaki pop ikonu Lady Gaga'nın oyunculuk yeteneğini sergilediği, Oscar'lı oyuncu Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaştığı film, 4 Ekim'de sinemalarda olacak.

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        Ariana Grande'nin, yakında çıkacak olan müzikal filmi 'Wicked'daki Glinda rolüyle Oscar'a aday olacağı tahmin ediliyor.

        31 yaşındaki ünlü şarkıcı, merakla beklenen proje için pop yıldızı kişiliğini, Broadway-opera tarzında şarkı söylemeye kaydırdı.

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        Popüler Broadway müzikalinin film uyarlamasında Ethan Slater, Cynthia Erivio, Jonathan Bailey ve Peter Dinklage ile birlikte rol alıyor.

        'Wicked', izleyicilerle iki bölüm olarak buluşacak. İlk bölümü 22 Kasım'da, devamı ise 21 Kasım 2025'te sinemalarda olacak.

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        'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' adaylığı için diğer öne çıkan adaylar arasında 'Emilia Pérez' filminde avukat Rita Moro Castro rolüyle Selena Gomez ile birlikte oynayan Zoe Saldana yer alıyor.

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        Diğer tahminler arasında 'The Room Next Door'dan Tilda Swinton, 'The Piano Lesson'dan Danielle Deadwyler, 'Conclave'den Isabella Rossellini ve 'A Complete Unknown'dan Monica Barbaro var.

        Oscar adayları, ödül töreninden iki ay önce, 17 Ocak 2025'te açıklanacak.

        #Selena Gomez
        #Lady Gaga
        #Ariana Grande
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