Oscar'da pop yıldızlarından büyük yarış beklentisi: Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande

Film, suçluları adalete teslim etmekten çok suçluları hapisten çıkarmakla ilgilenen büyük bir hukuk firmasında çalışan, küçümsenen bir avukatın (Zoe Saldana), bir suç örgütünün lideri tarafından işe alınmasını konu alıyor.

Selena Gomez, bu yıl Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü diğer başrol arkadaşları Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Adriana Paz ile paylaştı.