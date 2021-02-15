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HaberlerKültür-SanatSinema
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Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema'nın, bu yıl “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar adayı olan filmlerden hazırladığı 10 filmlik seçki 16 Şubat-8 Mart arasında çevrim için olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Oscar'ın Yabancıları İstanbul Modern'de

Bu yıl pandemi nedeniyle gecikmeli olarak 25 Nisan akşamı sahiplerini bulacak olan 93. Oscar Ödülleri öncesi İstanbul Modern Sinema, sinemaseverler için “En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki aday filmlerden 10 filmlik bir seçki hazırladı.

'İkimiz'
'İkimiz'

Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler 16 Şubat-8 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

&lsquo;Kolektif&rsquo;
‘Kolektif’

İstanbul Modern Sinema'nın İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açılacak olan filmler, gösterim programında belirtilen tarih ve saat aralıklarında yayında kalacak.

&lsquo;G&uuml;neşin &Ccedil;ocukları&rsquo;
‘Güneşin Çocukları’

Oscar'ın Kısaları’nın ardından üçüncü seçki olarak sinemaseverlerle buluşan ‘Oscar'ın Yabancıları’ seçkisinde farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden ‘Körkütük’, ‘Elmalar’, ‘Atlantis’, ‘Kolektif’, ‘Bilinmeyen Aziz’, ‘Uyurgezerler’, ‘İkimiz’, ‘200 Metre’, ‘Asia’ ve ‘Güneşin Çocukları’ filmleri yer alıyor.

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