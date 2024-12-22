Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper restoran açtı

Gigi Hadid, hayranlarını, sevgilisi Bradley Cooper'ın yeni açtığı restoranına gitmeye çağırdı

Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper, New York'ta restoran açtı. Ünlü oyuncu, dün şef önlüğünü takıp et pişirdi.

Gigi Hadid, erkek arkadaşı Bradley Cooper'ın son ticari girişimini sosyal medyadan destekledi.

29 yaşındaki ünlü süper model, 49 yaşındaki oyuncunun New York'ta açtığı yeni restoranını ziyaret etti ve hayranlarını buraya gelmeye davet etti.

Hadid, sevgilisinin restoranının reklamını yaparken, "Kendinize bir iyilik yapın" ifadesini kullandı ve mekanın adresini verdi. Bradley Cooper, ilk olarak restoranını bir yemek kamyonu konsepti olarak geçen yıl açmıştı, şimdi ise büyük bir mekana dönüştürdü. Hem Gigi Hadid hem de Cooper'ın 7 yaşındaki kızı Lea'nın annesi olan eski kız arkadaşı Irina Shayk, yemek kamyonunu desteklemek için yanındaydılar.