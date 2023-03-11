Oscar’ı kim alır?

EN İYİ FİLM

Türkiye’de gösterime girdiği günlerde, ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın (Everything Everywhere All at Once) 2023’ün mart ayına en iyi film Oscar’ının bir numaralı favorisi olarak gireceği söylenseydi herhalde güler geçerdim. ‘Aday olabilir ama ödülü kazanması zor olur’ derdim. Uzakdoğu dövüş ve bilimkurgu türlerini duygusal bir aile dramıyla birleştiren son derece uçuk, matrak ve duygusal bir paralel evren hikâyesinin, ‘Inception’ı pas geçmiş Akademi’nin bu kadar ilgisini çekeceğine açıkçası pek inanmazdım. Ama ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın ödül sezonundaki ‘Külkedisi masalı’ tüm hızıyla sürüyor. İngilizler BAFTA’da ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’u en iyi film seçerek bu gidişe ‘Dur!’ demek istediler. Ama hemen arkasından SAG (Oyuncular Birliği) ve PGA (Yapımcılar Birliği) verdikleri ödüllerle ibreyi yeniden ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ya çevirdiler. Ödül sezonu başlamadan önce en iyi film Oscar’ı için herkes ‘Fabelmanlar’ ve ‘The Banshees of Inisherin’i işaret ediyordu. An itibarıyla her ikisinin de bu kategoride Oscar kazanma şansı yüksek değil. ‘The Banshees of Inisherin’i sevenlerin umutları son ana kadar süreceğe benziyor ama ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’a şans verenlerin sayısı daha fazla. ‘Fabelmanlar’ın ise adını anan pek kalmadı galiba.

Kim alır? ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’