Oscar’ı kim alır?

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Bu kategoride Oscar’ın kime gideceğini tahmin etmemize yarayan ödüller, 3 oyuncu arasında paylaşılmış durumda. O yüzden 3 favori birden var: BAFTA ve SAG ödülleri açıklanmadan önce Angela Bassett, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ ile hem Altın Küre’yi hem Eleştirmenlerin Seçimi’ni kazandı. Basset’in Oscar şansı bu ödüllerle birlikte yükseldi. Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) ve Jamie Lee Curtis’i (Everything Everywhere All at Once) Oscar’a daha yakın görenler de vardı. Dolayısıyla, BAFTA’da Kerry Condon’ın, SAG ödüllerinde Jamie Lee Curtis’in başarısı sürpriz değildi. Bugünlerde, Oscar için ağır basan isim ise Jamie Lee Curtis. Onun da Michelle Yeoh ve Austin Butler gibi ‘rüzgârı yakaladığı’ ve ödülü alacağına inanılıyor. Yıllarca emek verdiği Hollywood’da ödüle ulaşması çok zor olmayabilir. En büyük rakibinin Condon olacağını tahmin etmek çok zor değil. Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) ve Hong Chau’ya (The Whale) şans verenlerin sayısı ise gerçekten az. Ama özellikle Hsu’nun destekçilerinin sayısının az olmadığı biliniyor.

Kim alır? Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)