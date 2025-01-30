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        Galatasaray'a kötü haber: Cezalı duruma düştüler

        Galatasaray'da Ajax maçında sarı kart gören Osimhen ve Torreira bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:23
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        G.Saray'a kötü haber: Cezalı duruma düştüler
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        Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.

        Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.

        Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

        TORREIA DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Öte yandan Victor Osimhen'den sonra sarı kart gören Lucas Torreira da cezalı duruma düştü.

        Gabriel Sara'nın penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz eden Lucas Torreira'ya İspanyol hakem Gil Manzano sarı kart gösterdi.

        Torreira, bu kartla birlikte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

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