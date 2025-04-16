Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
Transferi her gün manşetleri süsleyen Victor Osimhen geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı! Nijeryalı yıldızın şu anki tek odağı Galatasaray'la yaşayacağı şampiyonluk...
Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi gizemini korumayı sürdürüyor...
Adı başta Manchester United ve Juventus olmak üzere birçok devle anılan Nijeryalı yıldızın gözü kulağı transfere kapalı.
Daha önce Galatasaray’a nisan ayı sonunda gelecekle ilgili kararını bildirecek olan Osimhen sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya geldi.
Son haftalarda sarı-kırmızılıları gol yollarında adeta sırtlayan yıldız golcü şu anki odağının şampiyonluk olduğunu belirtti.
Geleceğiyle ilgili kararı sezon devam ederken vermeyeceğini ifade eden Osimhen Galatasaray’la sezon sonunda bir kez daha görüşecek.
Samsunspor müsabakasının ardından yaptığı “Galatasaray her zaman kalbimde olacak” açıklamasıyla taraftarı ikiye bölen Nijeryalı kendisine gelen tekliflere de yanıt vermiyor.
Galatasaraylı idareciler 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Osimhen’in kalma ihtimalini, gitme ihtimalinden daha yüksek görüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Osimhen Galatasaray’da kalacakmış gibi hareket ederken şampiyonlukla birlikte gelecek Şampiyonlar Ligi kozuyla ellerinin güçleneceğini düşünüyor.
Osimhen’in bonservisini dört yıla yayarak ödemeyi planlayan Galatasaray oyuncunun burada kalma iradesiyle Napoli’nin inadının da kırılacağını düşünüyor.
Sarı-kırmızılı yetkililer Osimhen transferini yüksek maliyetinden dolayı aynı zamanda sigortalatmayı ve kendisini ekonomik anlamda da garantiye almayı planlıyor.
Napoli’nin sahibi De Laurentiis’in Nijeryalı golcüyü İtalya’daki rakiplerine satmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında...
Galatasaray'da 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29 gol - 6 asistlik performans gösterdi.