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Osman Kavala kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Kavala'nın kısaca hayatı

Osman Kavala kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Osman Kavala için tahliye kararı verildi. İşte Osman Kavala'nın kısaca hayatı...

Osman Kavala kimdir

Osman Kavala kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan beraat etmesinin ardından merakla araştırılıyor. 

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. İşte Osman Kavala'nın kısaca hayatı...

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

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