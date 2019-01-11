Osman Pazarlama Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu komedi filmlerinin başında geliyor. Osman Pazarlama 2016 yılında vizyona girdiğinde dikkatleri üstüne çekmiş oyuncuları ve konusu merak edilmişti. İşte Osman Pazarlama filmine dair detaylar...

OSMAN PAZARLAMA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol Şahan Gökbakar Osman Şaşmaz Selim Akgül Erkan Esra Balıkcı Serap Yurtşen Fidan Methiye Gizem İnceoğlu Sunucu Liberat Niyoyandika Embamba Tahsin Tonkuş Saffet Feriştah Senem Yıldırım Songül Tahsin Yıldırım Rıza Sükran Çagman Adile Demet Akalın Kendisi Okan Kurt Kendisi

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ıspat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken, bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

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