M. Osman Sezener, 1982'de İzmir'de doğdu ve ailesinin restoran işine ilgi duyarak gastronomi yolculuğuna başladı. İzmir Amerika Koleji’nde başladığı eğitim hayatına, Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği ile devam etti. Ardından New York French Culinary’de öğrenimini sürdürdü. Ege Bölgesi’ne uzanan kökleri ile Osman Sezener, Türkiye'nin malzemelerini ve farklı coğrafyaların lezzetlerini bir araya getirme tutkusunu daha ilk günden benimsedi.

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İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almayı başaran şef Osman Sezener'in işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer "yıldız" ile işaretlendi. Urla'daki yıldız alan restoranı için sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle "yeşil yıldız" da kazanan Sezener'in ailesine ait restoranı da rehberde tavsiye listesinde yer buldu. Şef Sezener, Michelin Rehberi'nin seçkisine İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u eklediği ilk yılda 3 işletmesiyle 4 ödül kazandığını, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.