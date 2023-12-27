Şef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? 3 Michelin yıldızlı Şef Osman Sezener hayatı
MasterChef All Star'ın bu akşamki konuk şefi Osman Sezener oldu. Türkiye'de bir ilki başararak 3 işletmesiyle 4 Michelin ödülü kazanan Osman Sezener'in hayatı ve kariyerini sizler için derledik. İşte, "Şef Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları haberimizin devamında...
MasterChef Türkiye'de son haftalara girildi. Programın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde başarılı Şef Osman Sezener konuk olacak. Restoran işleten ailede dünyaya gelen Sezener, işlettiği 3 restoranın dahil edildiği Michelin Rehberi'nde toplam 3 yıldızla ödüllendirildi. Peki, Osman Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, 3 Michelin yıldızlı Şef Osman Sezener'in hayatı...
ŞEF OSMAN SEZENER KİMDİR?
M. Osman Sezener, 1982'de İzmir'de doğdu ve ailesinin restoran işine ilgi duyarak gastronomi yolculuğuna başladı. İzmir Amerika Koleji’nde başladığı eğitim hayatına, Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği ile devam etti. Ardından New York French Culinary’de öğrenimini sürdürdü. Ege Bölgesi’ne uzanan kökleri ile Osman Sezener, Türkiye'nin malzemelerini ve farklı coğrafyaların lezzetlerini bir araya getirme tutkusunu daha ilk günden benimsedi.
Çeşitli ülkelerde ve birbirinden değerli mutfaklarda çalıştıktan sonra İzmir'e dönerek aile restoranını genişletti ve yeni markalar yarattı.
İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almayı başaran şef Osman Sezener'in işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer "yıldız" ile işaretlendi. Urla'daki yıldız alan restoranı için sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle "yeşil yıldız" da kazanan Sezener'in ailesine ait restoranı da rehberde tavsiye listesinde yer buldu. Şef Sezener, Michelin Rehberi'nin seçkisine İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u eklediği ilk yılda 3 işletmesiyle 4 ödül kazandığını, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.