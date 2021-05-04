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'Osman Sekiz'in belgeseli çekiliyor

Başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın yer aldığı 'Osman Sekiz' adlı sinema filminin belgeseli hazırlanıyor. Çok eski bir konakta Agorafobi hastası olan 'Osman'ın beş canavarla birlikte yaşadığı hayatı konu alan 'Osman Sekiz'in ilk günden bugüne tüm hazırlık süreci 4 kamera ile birlikte belgesele dönüştürülüyor

'Osman Sekiz'in belgeseli çekiliyor
'Osman Sekiz'in belgeseli hazırlanıyor
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Rock Films adına Ömer Kaya'nın yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı senaryo yazarlığını ise Kemal Uçar'ın üstlendiği 'Osman Sekiz' filminin hazırlıklarının başladığı ilk günden itibaren 4 kamera ile birlikte kostümlerinden, dekoruna, efektlerinden senaryosuna kadar uzanan süreç, Melih Ekinci yönetmenliğinde belgesel haline getiriliyor. Çekilen belgeselin sinema tv öğrencilerine rehber olması amaçlanıyor.

Tim Seyfi'nin yakalandığı koronavir&uuml;s&uuml; atlatmasından sonra tekrar başlanan &ccedil;ekimler tamamlandı.
Tim Seyfi'nin yakalandığı koronavirüsü atlatmasından sonra tekrar başlanan çekimler tamamlandı.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, "Biz diğer filmler gibi sadece kamera arkası fotoğraf ve videolar çekmiyoruz. 'Osman Sekiz' kostümünden dekoruna, efektlerden senaryosuna kadar özgün bir iş. Arka planda aylardır çalışan çok ciddi bir ekip var. Bizim burada yaptığımız iş ise, sadece kamera arkası fotoğraf ve videolarını çekmekten ibaret değil. Start verdiğimiz ilk günden beri 4 kamera ile bu işin tüm aşamalarını kaydederek bir belgesel hazırlıyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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