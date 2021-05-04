'Osman Sekiz'in belgeseli hazırlanıyor 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Rock Films adına Ömer Kaya'nın yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı senaryo yazarlığını ise Kemal Uçar'ın üstlendiği 'Osman Sekiz' filminin hazırlıklarının başladığı ilk günden itibaren 4 kamera ile birlikte kostümlerinden, dekoruna, efektlerinden senaryosuna kadar uzanan süreç, Melih Ekinci yönetmenliğinde belgesel haline getiriliyor. Çekilen belgeselin sinema tv öğrencilerine rehber olması amaçlanıyor.

Tim Seyfi'nin yakalandığı koronavirüsü atlatmasından sonra tekrar başlanan çekimler tamamlandı.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, "Biz diğer filmler gibi sadece kamera arkası fotoğraf ve videolar çekmiyoruz. 'Osman Sekiz' kostümünden dekoruna, efektlerden senaryosuna kadar özgün bir iş. Arka planda aylardır çalışan çok ciddi bir ekip var. Bizim burada yaptığımız iş ise, sadece kamera arkası fotoğraf ve videolarını çekmekten ibaret değil. Start verdiğimiz ilk günden beri 4 kamera ile bu işin tüm aşamalarını kaydederek bir belgesel hazırlıyoruz" dedi.