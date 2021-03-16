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Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın başrollerini paylaştığı Ezel Akay'ın yeni filmi 'Osman Sekiz'in çekimlerine başlandı. Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu ÖK Yapım filmin tarafından hayata geçirilecek olan Osman Sekiz'in başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.

Ezel Akay, film için şunları söyledi; "Böyle ilginç ve içinde ilkleri barındıran bir filmi çekmeye cesaret gösteren sinemacılar olarak Ömer Kaya bir araya geldik. Türkiye'de önümüzdeki dönem Kasım ayında sinemaların açılacağını varsayarak, film izlemeyi özlemiş sinemaseverlere güzel bir film izletmek için yola çıktık ve çekimlerimize başladık. "Dışarı çıkma korkusu olan bir karakterimiz var. Onunla birlikte yaşadığı beş canavar var. Hepsi bir köşkte yaşıyor. Bakalım kahramanlarımızı hangi maceralar bekliyor."

Ömer Kaya yaptığı açıklamada film için eski bir konağı tadilattan geçirerek plato haline dönüştürdüklerini belirterek, "İlginç bir film, ilginç bir senaryo, estetik olarak çok sağlam bir set hazırladık. İlban Ertem yapım tasarımımızı yapıyor" dedi.