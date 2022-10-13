Osmaniye'de 3,9 büyüklüğünde deprem 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İHA'nın haberine göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilirken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Osmaniye'de önceki gün 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.