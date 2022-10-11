Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'de merkez içi Düziçi ilçesinde saat 18.48 civarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbar olmadığı belirtildi.





AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

PROF. ERCAN: OSMANİYE UCUZ ATLATMIŞTIR DİYEBİLİRİZ

Habertürk TV'ye bağlanan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Osmaniye'de yaşanan depremle ilgili şöyle konuştu:

Elazığ-Malatya'da deprem olduktan sonra gerginliğin bir tarafı da kuzeye doğru bir kısmı da güneye gitti. Kahramanmaraş-Adıyaman çizgsine geldi. Osmaniye'ye burada kritik yer. Osmaniye tam bir kavşak noktası. Bir taraftan Etiyopya'dan gelen kırık. Diğer kırık ise Kıbrıs yayı. Kıbrıs üzerinden gelen dalma batma kuşağı İskenderun'dan giriyor, Çukurova'ya geçerek Osmaniye'den geçiyor. Bizim Arap Kalkanı diye adlandırdığımız Hakkari-Lice-Adıyaman üzerinden gelen bu kalkan da Osmaniye'den geçiyor. Burası çarpışma kuşağı. Osmaniye tam kavşak noktası. Buradaki depremin 7-11 kilometre derinliği var. Deprem derinlikleri ortalama 5 kilometredir. Sığ depremlerin sarsıcılığı daha fazladır. Geniş bir çevre içinde duyulmasının ana nedeni budur. Bu bölge çok büyük depremlere gebedir. Ölüdeniz kırığının güneye doğru uzanımı üzerinde Antakya'da çok büyük depremler olmuştur tarihte. Osmaniye'de büyük deprem olabilirdi. Şu anda fecaatten bahsedebilirdik. Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem ucuz atlattığını söyler.

"BÖLGEDE CİDDİ BİR HASAR YOK"

Habertürk TV'ye bağlanan DHA muhabiri ilk gelen bilgilere göre bölgede ciddi bir durumun olmadığını, ortamın sakinleştiğini bildirdi.

DEPREM ANI KAMERADA

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıd

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