Osmaniye'de 3'üncü gün! Yangın sürüyor!

Osmaniye'de, Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.
KARADAN ÇALIŞMA YAPILAMIYOR
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.
SABAH YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI
Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.
10 HEKTARLIK ALANI ETKİLİYOR
3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.
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