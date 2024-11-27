Osmaniye'de otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü
Osmaniye'de sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Ali Bayram idaresindeki otomobil, Cevdetiye Toprakkale kara yolunda seyrederken Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta mahsur kalan Ali Bayram ile 1 yaşın altında olduğu belirtilen Nazır Bayram, Osmaniye Belediyesine bağlı dalgıçların çalışmasıyla çıkarıldı.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali ve Nazır Bayram, kurtarılamadı.
Otomobil sulama kanalına devrilirken kapıyı açıp atlayan ve yaralanan Şeyma Mullamusa, hastanede tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.