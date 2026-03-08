Osmaniye'de tavuk kesimhanesinde yangın

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle tesisin farklı noktalarına yayıldı. Tesisten yükselen yoğun dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahale Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de takviye itfaiye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

'YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıkan yangına müdahale sürerken, bölgeye gelen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına, itfaiye birimleri ve AFAD koordinesinde ilgili tüm unsur ve ekiplerimiz koordineli şekilde müdahale etmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA