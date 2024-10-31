9'uncu kattan düşen kedisinin tedavisi için 400 kilometre yol gitti

KAYSERİ'de apartmanın 9'uncu kattan düşerek yaralanan 'Şero' isimli kedi, tedavisi için sahibi Halil Sarıkaya (62) tarafından 400 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirildi. Kırık bölgelerinde açık yara ve enfeksiyon tespit edilen kedi, yoğun bakıma alındı.

Uzun yol otobüs şoförü Halil Sarıkaya, 26 Ekim'de 3 yıldır baktığı kedisi 'Şero'nun evde olmadığını fark etti. Komşularıyla görüşen Sarıkaya, kedisinin kısa bir süre önce, oturdukları apartmanın 9'uncu katındaki dairelerinin balkonundan düştüğünü öğrendi. Bahçeye inen Sarıkaya, yaralı kediyi yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürdü. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı belirlenen kedi ameliyata alındı. Bacağına pin adı verilen tel takılan kedi, ameliyatın ardından Sarıkaya'ya teslim edildi. Bir süre sonra kedinin bacağındaki tel, kasları parçalayarak dışarı çıktı. Bu duruma çare aramak için sosyal medyada araştırma yapan Halil Sarıkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaşarak yardım istedi. Aracıyla 400 kilometre yol kateden Sarıkaya, kedisini Laçinbala'ya teslim etti. 'Şero', yeniden bir dizi ameliyata alındı.

'2 OĞLUMDAN FARKLI GÖRMÜYORUM' Halil Sarıkaya, "Eve geldiğimde kedimin düştüğünü fark ettim. İlk müdahalesini oradaki klinikte yaptırdım. Daha sonra bacağındaki kırık yarası, telin çıkması nedeniyle açılmaya başladı. Sosyal medyada Ali Laçinbala hocamızın videolarını ve başarılı operasyonlarını gördüm. Çok şükür, bizleri kabul etti. Kedimi çok seviyorum. İki oğlum var, 'Şero'yu onlardan farklı görmüyorum. Ona şifa bulabilmek için 400 kilometre yol katettim. İnşallah güzel günler bizi bekler" dedi. 'BU CANA ŞİFA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'